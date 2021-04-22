Страны жалуются на провал в поставках обещанных доз препарата.

Еврокомиссия готовится начать судебное разбирательство против AstraZeneca из-за проблем с доставкой вакцины от коронавируса.

Читайте такжеВ Украине зарегистрирована вакцина от коронавируса AstraZeneca-SKBioКак пишет Рolitico, комиссия подняла этот вопрос на встрече представителей стран сообщества в среду, в ходе которой большинство заявили о намерении поддержать подачу иска против производителя, сообщают источники издания.

Страны жалуются на провал в поставках обещанных доз препарата. Суть данного рассмотрения заключается в том, чтобы обязать AstraZeneca предоставить государствам - членам Евросоюза указанное в контракте количество доз вакцины.

На этой неделе наступит крайний срок, до которого страны ЕС должны подписать начало судебного разбирательства, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Ранее издание La Stampa писало, что ЕС не будет продлевать контракты на поставку вакцин с AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Проблемы с вакциной от коронавируса AstraZeneca

Скандал вокруг вакцины британо-шведской фармацевтической компании возник после смерти нескольких привитых вакциной AstraZeneca. После прививки у них развилась тромбоэмболия. Использование вакцины приостановили Дания, Норвегия, Исландия, Италия, Австрия, Румыния, Болгария, Таиланд, ЮАР. При этом власти Германии и Франции назвали такие действия необоснованными и призвали продолжить применение препарата.

Вакцина AstraZeneca

Вакцина AstraZeneca занимает первое место по количеству одобрений со стороны регуляторов. Кроме AstraZeneca в ЕС одобрены вакцины от компаний Moderna, Johnson & Johnson, а также Pfizer и BioNTech.

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Автор: Ирина Погорелая