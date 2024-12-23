Судно для вывоза российских войск из Сирии сломалось в открытом море, - ГУР

Экипаж россиян пытается устранить проблему и дрейфует в открытом море.

Грузовое судно "Sparta", которое Россия отправила для вывоза своего вооружения и техники из Сирии, сломалось во время движения - вышла из строя топливная трубка главного двигателя.

Как сообщило Главное управление разведки Министерства обороны, экипаж россиян пытается устранить проблему и дрейфует в открытом море вблизи Португалии.

"Между тем остатки российского контингента в Сирии завершили стягиваться из отдаленных районов и находятся только в двух местах - на авиабазе в Хмеймиме и военно-морской в Тартусе. Часть своего вооружения и техники из порта Тартуса Россия начала перебрасывать морским путем в Ливию", - говорится в сообщении.

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Также, как отмечается, российские военные в Сирии активно обсуждают якобы требование новых властей арабской республики к Москве - полностью вывести свой военный контингент с сирийской территории, в частности с баз в Хмемиме и Тартусе, не позднее 20 февраля 2025 года.

"Этот шаг якобы связан со стремлением новых властей в Дамаске добиться снятия международных санкций", - заявили в разведке.

Россия убегает из Сирии

Как сообщал УНИАН, ранее в ГУР отмечали, что российские войска в Сирии "скулят" из-за сложностей эвакуации. Сотни военных РФ не могут добраться из провинции Хомс до авиабазы в Хмеймиме из-за страха, что их колонну накроют огнем. Процессом вывода россиян из Сирии пользуются некоторые вооруженные группировки. Для беспрепятственного передвижения они вешают российский флаг на свои колонны.

"Полковник российской армии Дмитрий Мотренко по поручению высших вождей мотался по переговорам с представителями военных контингентов других государств в Сирии - выпрашивал гарантий неприкосновенности для солдат государства-агрессора, ожидающих в районе аэродрома Т4", - сообщили в ГУР.

Кроме того, отмечалось, что в Сирии появились наемники из так называемых российских ЧВК, в частности "африканского корпуса", чтобы защищать подразделения России, которые эвакуируются.

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