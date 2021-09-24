Украинцам сообщат о дальнейших действиях по выезду, как только появится такая возможность.

В Афганистане еще около 100 украинских граждан желают покинуть эту страну после того, как власть в стране перешла к радикальному движению Талибан.

Об этом спикер МИД Олег Николенко сказал в комментарии корреспонденту УНИАН.

"По информации МИД Украины, сейчас около 100 украинцев предпочитают выехать из Афганистана", - сказал спикер.

По его словам, посольство Украины в Таджикистане поддерживает с ними связь.

Читайте такжеУ Путина испугались новых санкций США"Как только появится очередная возможность покинуть страну, граждане получат инструкции о дальнейших действиях", - отметил дипломат.

Ранее сообщалось, что террористическая организация"Аль-Каида" восстанавливает свои позиции в захваченном талибами Афганистане.

Эвакуация украинцев из Афганистана

Как сообщал УНИАН, 23 сентября вечером в Международный аэропорт "Борисполь" в Киеве прибыл украинский самолет, которым были эвакуированы из Афганистана около 100 граждан Украины и других стран.

В частности, в Киев прибыли 30 украинских граждан, девять человек, имеющих вид на постоянное жительство в Украине, 18 граждан Ватикана, двое граждан Канады, а также члены их семей.

В августе, после захвата власти в Афганистане боевиками группировки "Талибан", США и европейские страны начали эвакуацию своих граждан. Украина эвакуировала из Афганистана 700 человек и вошла в рейтинг государств-лидеров Европы по количеству эвакуированных.

Автор: Виталий Саенко