В разведке отметили, что в течение ближайшего года или двух они могут вновь представлять угрозу для Соединенных Штатов.

Международная террористическая организация "Аль-Каида" восстанавливает свои позиции в захваченном талибами Афганистане.

Такие данные приводит американская разведка. По ее данным, боевики-джихадисты, которых считают ответственными за крупнейшие в истории теракты, которые они устроили 11 сентября 2001 года в США, снова появились в Афганистане после захвата там власти талибами.

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В разведке отметили, что в течение ближайшего года или двух они могут вновь представлять угрозу для Соединенных Штатов. Именно поэтому американская разведка в настоящее время пристально следит за передвижением джихадистов, передает ТСН.

Захват власти в Афганистане талибами

15 августа Афганистан захватили члены террористического движения "Талибан". В тот же день президент страны Ашраф Гани бежал из Афганистана.

7 сентября талибы объявили о формировании переходного правительства. Его председателем стал председатель совета руководства движения Мохаммад Хасан Ахунд.

Что такое Аль-Каида

Эта террористическая организация была основана в 1988 году Осамой бен Ладеном в Афганистане для борьбы с советским вторжением. После вывода советских войск из Афганистана "Аль-Каида" сосредоточилась на США как "империи зла", западном мире с его образом жизни, и всех его сторонниках в исламских странах.

Организация ставит целью создание "Великого исламского халифата". После взрывов посольств США в столицах Кении и Танзании в 1998 году Аль-Каида получила признание террористической организации № 1 в мире.

На счету "Аль-Каиды" — планирование и осуществление целого ряда крупных терактов, в том числе терактов 11 сентября 2001 года в США.

В период с 1996 по 2001 год руководство "Аль-Каиды" базировалось в Афганистане.

Автор: Ирина Погорелая