В Евросоюзе в зависимости от ситуации готовы к трем вариантам развития отношений с Россией - давать отпор, сдерживать ее или взаимодействовать с ней.

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жосеп Боррель заявляет, что Россия продолжает нарушать принципы международного права и права человека.

Об этом он сказал после заседания Совета Евросоюза на уровне министров иностранных дел стран-членов ЕС в Брюсселе.

"Мы имели короткую дискуссию по России. Министры вновь подтвердили, что пять руководящих принципов (в частности, о выполнении Минских соглашений - УНИАН) сохраняют свою актуальность. Это принципы, которые должны быть нашей движущей силой в отношениях с Россией, и в рамках этих принципов мы будем давать отпор, будем сдерживать или ограничивать, или взаимодействовать с Россией, если того потребует ситуация", - подчеркнул Боррель.

"Четко понятно, что Россия избрала конфронтационную позицию в отношении Европейского Союза. Нарушения властями прав человека и международного права на российской территории (например в Чечне, из-за чего сегодня были введены санкции), а также за пределами границ усиливаются. Российские власти продемонстрировали, что не желают взаимодействовать для урегулирования этих вопросов. Россия дрейфует к авторитарному государству и подальше от Европы, и Европа должна предусматривать последствия", - сказал высокий представитель ЕС.

Также он напомнил, что в контексте пяти принципов ЕС политика РФ не изменилась, поскольку Минские соглашения по урегулированию ситуации на Донбассе до сих пор не выполняются.

Боррель добавил, что 25-26 марта главы государств и правительств стран-членов ЕС продолжат обсуждать тему отношений с Россией.

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Напомним, в марте 2016 года в Евросоюзе заявили о единодушии позиции по поводу пяти руководящих принципов политики в отношении России. В частности, один из главных принципов заключается в полном выполнении Минских соглашений как ключевого элемента для каких-либо существенных изменений в отношениях с РФ.

Отношения Евросоюза и России: что предшествовало

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Автор: Виталий Саенко