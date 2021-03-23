Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жосеп Боррель заявляет, что Россия продолжает нарушать принципы международного права и права человека.
Об этом он сказал после заседания Совета Евросоюза на уровне министров иностранных дел стран-членов ЕС в Брюсселе.
"Мы имели короткую дискуссию по России. Министры вновь подтвердили, что пять руководящих принципов (в частности, о выполнении Минских соглашений - УНИАН) сохраняют свою актуальность. Это принципы, которые должны быть нашей движущей силой в отношениях с Россией, и в рамках этих принципов мы будем давать отпор, будем сдерживать или ограничивать, или взаимодействовать с Россией, если того потребует ситуация", - подчеркнул Боррель.
"Четко понятно, что Россия избрала конфронтационную позицию в отношении Европейского Союза. Нарушения властями прав человека и международного права на российской территории (например в Чечне, из-за чего сегодня были введены санкции), а также за пределами границ усиливаются. Российские власти продемонстрировали, что не желают взаимодействовать для урегулирования этих вопросов. Россия дрейфует к авторитарному государству и подальше от Европы, и Европа должна предусматривать последствия", - сказал высокий представитель ЕС.
Также он напомнил, что в контексте пяти принципов ЕС политика РФ не изменилась, поскольку Минские соглашения по урегулированию ситуации на Донбассе до сих пор не выполняются.
Боррель добавил, что 25-26 марта главы государств и правительств стран-членов ЕС продолжат обсуждать тему отношений с Россией.
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Напомним, в марте 2016 года в Евросоюзе заявили о единодушии позиции по поводу пяти руководящих принципов политики в отношении России. В частности, один из главных принципов заключается в полном выполнении Минских соглашений как ключевого элемента для каких-либо существенных изменений в отношениях с РФ.
Отношения Евросоюза и России: что предшествовало
- По итогам недавнего визита в Москву вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что Россия не заинтересована в конструктивном диалоге с ЕС. По его словам, российские власти не хотели использовать его визит для налаживания конструктивного диалога с Евросоюзом.
- В Москве Боррель призвал министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова выполнять Минские соглашения по урегулированию войны на Донбассе. Высокий представитель ЕС указал на важность уважения территориальной целостности Украины.
- 11 февраля Боррель подчеркнул, что без выполнения Россией Минского соглашения нормализации отношений между Евросоюзом и РФ не будет.
- Позже появилось заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о готовности России разорвать отношения с ЕС. В частности, Лавров, отвечая на вопрос, идет ли Россия к разрыву с Евросоюзом, заявил: "Исходим из того, что мы готовы. Мы соседи. Если брать коллективно, они по-прежнему наш крупнейший торговый, инвестиционный партнер. Многие компании здесь работают, сотнями, тысячами исчисляются совместные предприятия. Если бизнес взаимовыгодный, мы будем его продолжать". Он убежден, что РФ сейчас с военной точки зрения стала полностью самодостаточной.
- При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что СМИ якобы исказили смысл заявлений Лаврова. Он пояснил, что речь идет о том, что Россия должна быть готова "к каким-то рестрикциям, к каким-то ограничениям и другим недружественным проявлениям".
- В МИД Германии заявили, что удивлены словами Лаврова и считают такие высказывания "странными". А в Брюсселе заявили, что расценивают действия Москвы как нежелание идти на диалог и сотрудничество.
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