Мережко заявил, что некоторые заявления Вейса действительно настораживают, поскольку имеют "немного скептический характер".

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко, говоря о том, что Джей Ди Вэнс может стать вице-президентом Соединенных Штатов Америки, отмечает, что эта должность имеет скорее символическое значение.

Об этом он сказал в комментарии УНИАН, отвечая на вопрос относительно того, что Вэнс может стать вице-президентом США: станет ли это определенной "катастрофой" для Украины, ведь ранее он, в частности говорил, что ему "все равно, что произойдет с Украиной".

"Катастрофой это не станет. Во-первых, несмотря на то, что он голосовал, насколько я помню, против предоставления помощи Украине, вместе с тем, он не выступал против Украины как таковой. То есть он не поддерживал, например, российскую агрессию", - отметил Мережко.

В то же время, добавил он, некоторые заявления Вейса действительно настораживают, поскольку имеют "немного скептический характер".

"Он, например, не верит в то, что Украине удастся восстановить контроль над границами 1991 года. То есть он выражает определенный скептицизм", - сказал депутат.

Мережко одновременно отметил, что сама должность вице-президента имеет скорее символическое значение.

"Это не очень престижная должность, не очень влиятельная. Хотя, если брать историю, то мы помним, что, например, в свое время, еще во времена Трумэна, если не ошибаюсь, вице-президент стал своего рода таким супер советником для президента. И он вошел в состав National Security Council, то есть Совета национальной безопасности", - напомнил парламентарий.

Да, отметил он, должность вице-президента имеет определенное влияние, совещательный голос для президента.

"Но это не ключевое значение... То есть он не будет иметь такое влияние как президент. Потому что за внешнюю политику отвечает президент", - сказал Мережко.

Кроме того, подчеркнул он, важно еще будет посмотреть, кто будет государственным секретарем, кто будет советником по вопросам национальной безопасности. Ведь это более весомые и влиятельные должности.

"Еще здесь я бы добавил то, что Вэнс довольно часто менял свою точку зрения, свой взгляд, например, в отношении Трампа. Он был одним из критиков, сейчас он изменил свою точку зрения. То есть это означает, что под влиянием аргументов он может менять свой подход и свой взгляд. В том числе, на ситуацию, связанную с российской агрессией", - отметил председатель комитета.

Так, по мнению Мережко, все это может означать лишь то, что в случае, если Дональд Трамп станет президентом, а Вэнс, соответственно, вице-президентом, то Украине "нужно будет прилагать усилия для того, чтобы убедить его, и убедить Трампа".

"В основном, надо ориентироваться на президента, на его позицию. Я думаю, что вице-президент будет скорее подражать президенту. Поэтому надо будет работать с президентом, кто бы им ни стал", - сказал депутат.

Трамп назначил Джей Ди Вэнса вице-президентом

Трамп определился с кандидатом на должность вице-президента США в случае его победы на президентских выборах в ноябре. Он выбрал 39-летнего сенатора Джей Ди Вэнса из Огайо.

Издание Politico отмечает, что добавление Вэнса в список Республиканской партии вызвало дополнительные вопросы относительно потенциальной приверженности новой администрации Украине и НАТО.

Вэнс четко выразил свою точку зрения относительно Украины. В 2022 году в интервью Стиву Бэннону он сказал: "Должен быть с вами честным, мне все равно, что произойдет с Украиной так или иначе". В феврале 2024 года, когда Вэнс впервые выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, он сказал, что США необходимо пересмотреть свою поддержку Украины, и пропустил встречу с делегацией Украины и другими сенаторами.

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