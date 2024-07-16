Джей Ди Вэнс стал кандидатом Трампа на должность вице-президента: в МИД РФ отреагировали

Политику запрещено въезжать на территорию России с 2023 года.

Сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс, который претендует на пост вице-президента США в случае победы Дональда Трампа, входит в "стоп-лист" России.

Как заявило министерство иностранных дел РФ, Джей Ди Вэнсу запретили въезд в страну еще в мае 2023 года.

В российский "черный список" попали еще 499 американцев, в частности бывший президент США Барак Обама и экс-послы США в России Джон Хантсман и Джон Теффт.

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Джей Ди Вэнс может стать вице-президентом США

Как сообщал УНИАН, Дональд Трамп определился с кандидатом на должность вице-президента США в случае его победы на президентских выборах в ноябре. Он выбрал 39-летнего сенатора Джей Ди Вэнса из Огайо. Примечательно, что сейчас Вэнс является одним из главных сторонников Трампа в Сенате, хотя ранее критиковал политика.

Вэнс был ярым критиком Трампа, когда бывший президент впервые баллотировался в Белый дом в 2016 году. Однако в конце концов он поддержал Трампа, "высоко оценив пребывание бывшего президента в Белом доме". В 2021 году в интервью Fox News он извинился за свою предыдущую критику Трампа.

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