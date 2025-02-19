Теперь Европа должна самостоятельно позаботиться и об Украине, и о собственной безопасности.

США под руководством Дональда Трампа фактически разорвали альянс с Украиной. Это создает огромные риски для всей Европы. Такое мнение высказала руководитель раздела внешней политики авторитетной немецкой газеты Welt Кэролайн Турцер.

"Президент США сам договаривается с Путиным о прекращении войны - без Украины и без Европы. Теперь, после трех лет большого вторжения, можно утверждать, что это хорошая новость, если смерти прекратятся. Но то, как действует Вашингтон, расшатывает основы порядка, основанного на правилах, которому преданы либеральные демократии", - пишет журналистка.

Она отметила, что Трамп вернул Путина на мировую арену и хочет выполнить ключевые требования Москвы, такие как недопуск Украины в НАТО. Но в дополнение к этому Трамп также обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что российская агрессия все еще продолжается.

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"Эта стратегия не только неправильная. Это чрезвычайно опасно. Потому что Путина волнует не только Украина. Его беспокоит совсем другой порядок безопасности в Европе. Такой, который не имеет ничего общего со свободным миром, в котором мы живем - и к которому Украина хочет принадлежать", - говорится в публикации.

По мнению Турцер, несмотря на вышесказанное, в чем-то с Трампом все же можно согласиться. Например, с тем, что Европа должна наконец значительно увеличить расходы на собственную оборону и быть готовой к тому, что защищаться от агрессии европейцам придется своими силами. Кроме того, по ее словам, европейцы должны сделать все возможное, чтобы дать Украине лучшую стартовую позицию для мирных переговоров.

Трамп атакует Украину

Как писал УНИАН, после того, как на прошлой неделе Дональд Трамп поговорил по телефону с Владимиром Путиным, а в начале этой недели делегации РФ и США провели переговоры в Эр-Рияде, Трамп начал агрессивную кампанию публичной критики в адрес Владимира Зеленского.

Он не только возложил на украинское руководство ответственность за российское вторжение, но и назвал Зеленского диктатором, который отказывается проводить выборы. При этом Трамп озвучил абсурдные объемы предоставленной Украине американской помощи, за которые он хочет получить компенсацию.

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