По словам советника Трампа, все стороны должны быть заинтересованы в окончании войны в Украине.

Эпоха "бесконечной войны" со смертями и разрушениями со всех сторон закончилась. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц в эфире Fox News.

По его словам, эта война стоила сотни миллиардов долларов и унесла жизни "сотни тысяч, если не миллионы" людей.

"Президент Трамп очень четко дал понять, что он намерен положить конец этой войне, что все стороны должны быть в этом заинтересованы. И, знаете, я думаю, что разочарование действительно возникло в течение последней недели из-за этой странной эскалации риторики, сопровождавшей презентацию того, что мы считаем абсолютной возможностью, а именно: инвестиции Соединенных Штатов в украинскую инфраструктуру", - сказал он.

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Уолтц добавил, что Трамп сосредоточен на том, чтобы прекратить боевые действия, достичь прекращения огня и заключить более широкое соглашение.

"Это началось с его телефонного разговора с президентом Путиным на прошлой неделе. Он сразу же позвонил президенту Зеленскому. В дипломатии для этого есть термин "челночная дипломатия". Я не думаю, что кто-то должен критиковать президента за то, что он пытается довести дело до дипломатического решения. И то, что он сказал вчера и сегодня, - почему президент Зеленский не пытался закончить эту войну на благо своей страны? И мы должны спросить себя, улучшается ли позиция Украины на поле боя или нет?", - подчеркнул советник президента США.

Уолтц также рассказал, что разговаривал по телефону со своими коллегами из Великобритании, Франции и Германии. Он отметил:

"Слушайте, мы приветствуем, что Европа вмешивается и предлагает гарантии безопасности. Мы приветствуем Европу. Мы годами просили Европу активизироваться и сделать больший вклад не только в собственную оборону, но и в оборону Украины. Все это сейчас происходит, и это потому, что президент Трамп очень быстро продвигает этот процесс. Кому-то может не нравиться порядок, в котором это происходит, но вы должны говорить с обеими сторонами, чтобы посадить обе стороны за стол переговоров. И это то, что мы делаем. Это то, что мы делали на прошлой неделе и несколько дней назад в Саудовской Аравии".

Последние заявления Трампа по Украине

Ранее президент США заявил, что президент Украины Владимир Зеленский является скромно успешным комиком и диктатором без выборов. В частности он обвинил украинского лидера в разбазаривании американской помощи и в создании диктатуры.

В то же время Politico написало, что в Европе шокированы заявлениями Трампа об Украине. Их особенно удивило заявление президента США о том, что именно Киев "начал" войну, а не Российская Федерация.

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