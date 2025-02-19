В Вашингтоне не все понимают, в каком мире живет Трамп.

Президент США Дональд Трамп озвучивает лживую информацию об Украине, и это выглядит как капитуляция перед Путиным. Такое мнение в комментарии Fox News озвучил член Сената США от Демократической партии Ричард Блюменталь.

"В каком мире он живет? Это не только противоречит фактам и правде, но и крайне отвратительно. Это отвратительное предательство страны, которая истекала кровью, боролась и умирала за свободу", - заявил он.

Блюменталь подчеркнул, что украинцы отстаивают на поле боя не только собственную, но и американскую свободу, поэтому борьба Украины "является нашей борьбой".

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"Капитуляция президента является жалкой и слабой", - заявил сенатор.

Заявления Трампа об Украине

Как писал УНИАН, в последние дни Дональд Трамп начал агрессивно критиковать президента Украины Владимира Зеленского. В частности он обвинил украинское руководство в том, что оно не пошло на уступки россиянам с самого начала и выбрало путь вооруженного сопротивления.

Сегодня Трамп пошел еще дальше и назвал Зеленского диктатором, который отказывается проводить выборы. При этом Трамп озвучил предположение, что украинский президент хочет затягивания войны ради продолжения американской помощи.

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