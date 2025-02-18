То, что США и РФ начали говорить напрямую, еще не означает, что они договорились, отметил бывший министр.

Президент США Дональд Трамп осуществил мечту российского диктатора Владимира Путина, чтобы решать проблемы напрямую с США без участия других стран. Об этом сказал бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Трамп осуществил мечту Путина – тот всегда стремился решать проблемы напрямую с США, без европейцев или любого другого. По его мнению, это и признание равноправия и величия Москвы. Но цель Трампа – не величие Путина, а собственное величие, и где надо будет нажать ради этого на Путина, он нажмет", – написал Кулеба в Instagram.

По его мнению, то, что США и РФ начали говорить напрямую, еще не означает, что они договорились.

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"Такое уже было во время первого срока Трампа. Путин еще сильно может разочаровать Трампа. Мы только в начале процесса, в котором много инфошума, но нет результатов. Все еще впереди", – считает бывший глава МИД.

Кулеба отметил, что реальным индикатором того, что Путин идет на сделку с Трампом, будет снижение интенсивности наступления и ракетно-дронных обстрелов:

"Все остальное – болтовня. Но и это не будет означать приближение конца войны, потому что Путин не снял с повестки дня главную цель – уничтожение Украины".

Кроме того, убежден Кулеба, Европа наконец осознала, что США ее бросили. По его мнению, это хорошо как для Европы, так и для Украины.

"Но она может погрязнуть в дискуссиях о том, что им с этим делать. Это будет плохо для нее и Украины. Если не будет решений, война придет в города стран ЕС, и Америка не придет на помощь", – пояснил он.

Бывший министр отметил, что Украине будет трудно. По его словам, "коридор возможностей был узким, а становится еще более узким". Однако ресурс для борьбы у Украины еще есть. Он считает, что все силы должны быть направлены на укрепление внутренней силы, продвижение украинского нарратива в мире и "замедление кавалерийской атаки Трампа":

"В ближайшие недели не ищите света в новостях. Ищите в близких и в том, что можете сделать для них и для сил обороны Украины. И помните, что в конце все будет хорошо, и если еще не хорошо, значит это еще не конец".

Также он призвал всех не обманывать себя темой отправки международного контингента в Украину.

"То, что европейские лидеры начали осторожно говорить вслух об отправке своих войск в Украину, а дипломаты прорабатывают возможные форматы – это хорошо, но это не боевые подразделения, чтобы сражаться на нашей стороне, и не полноценные миротворцы, которые будут предотвращать полноценные наступления", – констатировал Дмитрий Кулеба.

США и Россия: это стоит знать

Сегодня, 18 февраля, представители США и России провели переговоры в городе Эр-Рияд (Саудовская Аравия). Говорили и о завершении войны, которую РФ ведет против Украины.

После встречи помощник правителя РФ Владимира Путина по внешней политике Юрий Ушаков заявил, что встреча российского диктатора с президентом США Дональдом Трампом вряд ли состоится на следующей неделе. В то же время журналисты Bloomberg сообщили, что это возможно.

По мнению западных СМИ, США, похоже, пошли на существенные уступки для России еще до начала диалога – в частности, отказались от поддержки вступления Украины в НАТО и ее стремления восстановить контроль над оккупированными территориями.

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