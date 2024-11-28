Республиканец сейчас занят формированием своей будущей политики, узнала эксперт.

Новоизбранный президент США - республиканец Дональд Трамп, непредсказуемый даже для своего окружения.

Такой информацией поделилась политический обозреватель Юлия Забелина во время интервью Radio NV. "Общалась с очень приближенными к Трампу людьми, и они сказали: "Что он сделает на следующий день, не можем предсказать даже мы", - поделилась эксперт.

Забелина встречалась с сенаторами и конгрессменами, в том числе трампистами. По ее словам, по их мнению, военная помощь Украине будет предоставляться за счет Евросоюза.

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Собеседница узнала, что Трамп сейчас полностью занят созданием своего будущего кабинета в Белом доме.

"Почти все время находится в резиденции Мар-а-Лаго, постоянно общается с кандидатами. У него есть монитор, где отображаются предыдущие посты людей, их лайки, что они поддерживали или не поддерживали. Он сейчас занят формированием своей будущей политики".

В центре внимания Трамп - новости, которые уже сообщались

Республиканец во время предвыборной кампании не раз обещал, что быстро завершит войну в Украине, но не говорил, как именно. В частности, демократы утверждали, что Трамп якобы может пойти на уступки российским захватчикам насчет Украины.

Член палаты представителей Майкл Уолц, республиканец, которого Трамп решил сделать своим советником по нацбезопасности, говорил, что новоизбранный глава Штатов "невероятно обеспокоен бойней" в нашем государстве. По его словам, надо "восстановить сдерживание, мир и опередить эти ступени эскалации, а не реагировать на них".

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