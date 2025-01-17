Представители следующей администрации США пока не выходили на связь с Кремлем для подготовки возможной встречи Трампа с российским диктатором.

В Кремле ожидают, что избранный президент США Дональд Трамп проявит инициативу и первым позвонит российскому диктатору Владимиру Путину, поскольку это обычно делает президент или глава правительства, который пришел к власти.

Такое заявление сделал в комментарии пропагандистскому журналисту Павлу Зарубину помощник российского правителя Юрий Ушаков. Он отметил, что в Москве не сидят в ожидании начала переговоров с Трампом о завершении развязанной против Украины войны.

"Мне не хотелось бы, чтобы создавалось такое впечатление, что в Москве сидят и ждут, когда телефонный звонок поступит из Вашингтона. Нет, мы спокойно ждем, когда команда Трампа займет свои места, Трамп войдет в Овальный офис. Потом посмотрим, что будет", – заявил он.

Видео дня

Он добавил, что представители следующей администрации США пока не выходили на связь с Кремлем для подготовки возможной встречи Трампа с российским диктатором.

По его словам, сначала будут контакты между Белым Домом и администрацией Путина в закрытом формате.

"Затем уже решаются вопросы по дальнейшему развитию диалога, включая возможный разговор на высшем уровне", – сказал помощник главы Кремля.

На уточняющий вопрос о том, означают ли его слова, что в Москве ждут, что Трамп позвонит Путину первым, Ушаков ответил:

"Мы не сидим и не ждем. Мы спокойно понимаем всю ситуацию и знаем, что рано или поздно какие-то сигналы из Вашингтона нам поступят. Мы готовы к ним. Мы готовы выслушать соответствующие предложения и конструктивно на них ответить".

Трамп и Путин

Издание Bloomberg пишет, что в команде следующего президента США Дональда Трампа готовят две стратегии принуждения российского диктатора Владимира Путина к миру с Украиной.

В частности, один из вариантов предусматривает усиление санкционного давления на страну-агрессора, говорят информированные источники. Отмечается, что оба плана еще находятся на ранних стадиях готовности и в конечном итоге будут зависеть от решений самого Трампа.

Вас также могут заинтересовать новости: