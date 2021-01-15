Как пояснили в дипломатическом ведомстве РФ, это сделано вслед за выходом США из соглашения в ноябре 2020 года.

Министерство иностранных дел РФ начало«внутригосударственные процедуры» по выходу страны из Договора по открытому небу.

Читайте такжеВласти США официально подтвердили выход из Договора об открытом небеКак пояснили в российском дипломатическом ведомстве, это сделано вслед за выходом США из соглашения в ноябре 2020 года. По мнению российской стороны, тем самым был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении Договора.

В заявлении российского МИДа также отмечается, что США вышли из договора «под надуманным предлогом», передает meduza.io.

Выход США из Договора об открытом небе

22 мая 2020 года стало известно, что США решили выйти из Договора об открытом небе, обвинив Россию в нарушении положений документа.

22 ноября 2020 года госсекретарь Майк Помпео сообщил о вступлении в силу решения о выходе США из Договора об открытом небе.

23 ноября последовала реакция Москвы на выход США из даного Договора. В Кремле заявили, что сожалеют о выходе США из Договора.

Что такое Договор об открытом небе

Договор об открытом небе - международное соглашение, подписанное 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями государств-членов ОБСЕ. Соглашение предусматривает единый режим контроля за военной деятельностью и вооружений. Оно устанавливает режим открытого неба для обеспечения возможности участникам сделки осуществлять облеты территорий друг друга.

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Автор: УНИАН