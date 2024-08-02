В июне ему ничто не мешало провести дебаты с Байденом, который был значительно менее энергичным, чем Харрис.

Дональд Трамп не хочет встречаться на дебатах с кандидатом от демократов Камалой Харрис из-за того, что он и так "лидирует в опросах". Такое заявление кандидат от республиканцев сделал в эфире телеканала Fox Business.

"Зачем мне дебатировать? Я лидирую в опросах. Да и все знают ее, все знают меня. Она хочет открытых границ, она хочет слабой армии, она хочет высоких налогов. А я хочу низких налогов, крепкой границы, я хочу жесткой политики в отношении наркотиков", - пояснил Трамп.

При этом он назвал Камалу Харрис "провальным кандидатом" от демократической партии.

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Как отмечает издание Bloomberg, Трамп уже не впервые отказывается от участия в дебатах с неудобными соперниками. В частности именно так он действовал на этапе предварительного отбора кандидата от Республиканской партии (так называемые праймериз). Хотя американская традиция предусматривает дебаты между кандидатами на всех этапах предвыборной борьбы, Трамп игнорировал дебаты, ссылаясь на свои и без того значительно более высокие рейтинги.

Однако, когда Трампа таки выбрали кандидатом от республиканцев, он наоборот начал настаивать на дебатах с кандидатом от демократов - Джо Байденом. В конце концов они состоялись 27 июня и стали катастрофой для действующего президента США.

По данным Bloomberg, Трамп уже потерял электоральное лидерство в так называемых колеблющихся штатах, победа в которых означает победу в целом. Сейчас Трамп имеет там 47% поддержки избирателей, а Харрис - 48%, что в пределах статистической погрешности.

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Как писал УНИАН, Камала Харрис в июле собрала 310 миллионов долларов добровольных пожертвований на свою предвыборную кампанию. Это значительно больше чем у Трампа, на предвыборную кампанию которого американцы пожертвовали всего 139 миллионов долларов. И это при том, что в июле на Трампа совершили неудачное покушение, что в теории должно было бы значительно усилить его популярность.

Также мы рассказывали, что Дональд Трамп раскритиковал обмен заклю ченными между США и Россией. В частности он выдвинул бездоказательное предположение, что США заплатили России деньги за освобождение пленников.

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