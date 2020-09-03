Лукашенко не считает ситуацию в стране сложной / REUTERS

Об этом он заявил сегодня, согласовывая назначения новых руководителей местных исполнительных органов в нескольких районах Гомельской области, передает БЕЛТА.

"Сказать, что мы в какой-то сложный период проводим эти назначения, не скажешь. Я все пытаюсь осмыслить обстановку в стране и все время прихожу к выводу: когда выезжаешь за кольцевую дорогу, жизнь меняется разительно. Поэтому говорить о том, что у нас большие проблемы и сложности, было бы просто смешно. У вас жизнь совсем другая, нежели в Минске, и то в Минске она отличается от вашей только в воскресенье", – сказал Лукашенко.

Он заявил, что сегодняшние назначенцы приехали в столицу и, наверняка, «не заметили здесь ни цветных революций, ни катастроф, ни других ужасных вещей».

"Есть определенные люди, которым уже публично, демонстративно не нравится то, что происходит в стране. Они были и в прошлые выборы, но особенность состоит в том, что тогда они мирно воспринимали свое поражение", - заявил он.

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Автор: Андрей Василюк