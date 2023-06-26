Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров рассказал подробности остановки военного мятежа главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина. Он заявил, что Александр Лукашенко еще утром 24 июня в телефонном разговоре предложил президенту РФ Владимиру Путину свою помощь.
"Оценки минской роли даны были уже давно, лично президенту Лукашенко, который, как Дмитрий Песков объяснил неоднократно и подробно, высказался в телефонном разговоре с президентом Путиным, в субботнее утро, постараться оказать, разрешить эту ситуацию миром, избежать большого кровопролития, которое неизбежно произошло бы в случае, если бы отряды мятежников продолжали движение на Москву", – заявил руководитель российского внешнеполитического ведомства в интервью телеканалу Russia Today.
При этом он заявил, что предложение беларуского диктатора поддержал.
"И результат вам известен", – подытожил Лавров.
Роль Лукашенко в бунте Пригожина - что известно
Почти через сутки после старта так называемого "марша справедливости" Пригожин объявил, что "вагнеровцы" возвращаются на прежние позиции. Это произшло после переговоров с Александром Лукашенко. На данный момент неизвестно, о чем именно договорились стороны.
От Пригожина не было никаких новостей до обеда 25 июня, когда он передал всем "привет" и пообещал выйти на связь позже.
В свою очередь СМИ заметили главаря ЧВК "Вагнер" в одном из отелей на территории Беларуси.