Глава МИД РФ заявил, что удалось избежать кровопролития.

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров рассказал подробности остановки военного мятежа главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина. Он заявил, что Александр Лукашенко еще утром 24 июня в телефонном разговоре предложил президенту РФ Владимиру Путину свою помощь.

"Оценки минской роли даны были уже давно, лично президенту Лукашенко, который, как Дмитрий Песков объяснил неоднократно и подробно, высказался в телефонном разговоре с президентом Путиным, в субботнее утро, постараться оказать, разрешить эту ситуацию миром, избежать большого кровопролития, которое неизбежно произошло бы в случае, если бы отряды мятежников продолжали движение на Москву", – заявил руководитель российского внешнеполитического ведомства в интервью телеканалу Russia Today.

При этом он заявил, что предложение беларуского диктатора поддержал.

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"И результат вам известен", – подытожил Лавров.

Роль Лукашенко в бунте Пригожина - что известно

Почти через сутки после старта так называемого "марша справедливости" Пригожин объявил, что "вагнеровцы" возвращаются на прежние позиции. Это произшло после переговоров с Александром Лукашенко. На данный момент неизвестно, о чем именно договорились стороны.

От Пригожина не было никаких новостей до обеда 25 июня, когда он передал всем "привет" и пообещал выйти на связь позже.

В свою очередь СМИ заметили главаря ЧВК "Вагнер" в одном из отелей на территории Беларуси.

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