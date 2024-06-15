'Так же делал Гитлер': Зеленский раскрыл российскую тактику 'ковровых' бомбардировок

Он отметил, что российские атаки нацелены именно на гражданских, ведь оккупанты хотят посеять панику и заставить людей бежать.

Россия ежемесячно выпускает исключительно по гражданскому населению и инфраструктуре Украины 3200-3500 управляемых авиационных бомб (КАБ).

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Sky TG24. По его словам, оккупанты целенаправленно бьют по гражданским, чтобы запугать.

"Россия использует в месяц 3200-3500 КАБов исключительно по гражданскому населению, гражданской инфраструктуре... Они используют тысячи этих бомб, чтобы люди боялись и люди бежали из того или иного города, из той или иной общины, а Россия имела возможность оккупировать эти села и города. И это главная цель. Так же, как делал Гитлер, - "ковровая" бомбардировка - все то же самое, как одна методичка", - сказал Зеленский.

Он отметил, что операция диктатора Владимира Путина по захвату Харькова провалилась. Украинские воины стабилизировали ситуацию в регионе. Зеленский добавил, что Украина 8 месяцев ждала принятия большого пакета помощи от США. За это время Россия так и не смогла захватить Харьков.

Также Зеленский отметил, что разговаривал с лидером Китая Си Цзиньпином. Он пообещал не продавать и не поставлять оружие России. Украинский президент отметил, что "пытается доверять этим словам".

По словам Зеленского, если Китай присоединится к КНДР и Ирану по помощи России оружием, это будет "трагедией".

Использование КАБов ВСУ

Хотя Украина и получает вооружение от западных партнеров, многое начал производить и украинский ОПК. В частности, появилась потребность в разработке украинского варианта крылатых авиабомб.

Как писал УНИАН, украинские истребители научились сбрасывать КАБы образцов НАТО.

По данным "Фокус", россияне уже признают опасность от корректируемых авиабомб украинского производства. Они считают, что ВСУ будут использовать новые боеприпасы с западными истребителями, а корректировать их будут с помощью вывода изображения целей на спутники союзниками.

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