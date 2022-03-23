По словам Скотта, планы Путина были очевидны.

Бывший военный атташе посольства Великобритании в Москве, коммодор авиации в отставке Карл Скотт в статье для Financial Times признался, что долго предупреждал о вторжении Путина.

По его словам, он и его коллеги "подробно, регулярно и с отчаянием Кассандры сообщали о неизбежности конфликта". Однако все предостережения о "долгом и темном пути Владимира Путина к войне" были проигнорированы.

Скотт отметил, что планы Путина были очевидны, поскольку тот затеял колоссальную милитаризацию, искажение общественного мнения и подавление инакомыслия.

"Только вернувшись из Москвы накануне Брексита, я понял, как изменилось наше общество за годы моей службы за границей. В Великобритании всё стало подчинено городу, всё служило интересам нашего прибыльного статуса убежища для коррупционных богатств.

Список [инициатив главы РФ] был безжалостен, последствия нельзя было игнорировать. Но они игнорировались. Я в отчаянии от принятых Путиным решений, но еще больше от перспективы найти надежного лидера дома, в Великобритании, среди тех, кто так долго шел на компромисс с его режимом и богатством, которое он предлагал", - добавил он.

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