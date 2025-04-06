Британцам советуют собрать 'набор выживания' на 72 часа из-за риска со стороны РФ, - Daily Mail

Британские спецслужбы опасаются, что вскоре Россия совершит диверсии против энергетической инфраструктуры страны.

Британцам посоветовали подготовить "набор для выживания" на 72 часа из-за угрозы российского саботажа энергетических сетей, пишет Daily Mail со ссылкой на источники в секторе безопасности и разведки.

Советники по вопросам безопасности предупредили, что Россия может саботировать британские энергетические трубопроводы. Британцы должны быть готовы к возможным отключениям электроэнергии и предусмотрительно позаботиться о наличии "набора для выживания" на 72 часа.

Учитывая экологические цели Великобритании и закрытие угольных электростанций, страна все больше зависит от импорта энергоресурсов. Почти 40% газа импортируется из Норвегии через трубопровод "Лангелед", длина которого составляет 1220 км.

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Беспокойство относительно российского саботажа возросло после обнаружения российского разведывательного корабля "Янтарь" в Северном море, что вызвало опасения относительно атак на энергетическую инфраструктуру. Как следствие, эксперты рекомендуют британским домохозяйствам собрать набор для выживания, который включает воду, еду, лекарства и другие необходимые вещи.

Защита подводных энергетических сетей также станет частью Правительственного обзора стратегической обороны, а усиленное опасения относительно российских диверсий повысило уровень мер безопасности.

Энергетический импорт из-за рубежа, в частности через кабели и газовые поставки, становится критическим для Британии, и депутатов беспокоит, что экологические инициативы могут сделать страну более уязвимой к атакам. Среди вызовов - возможные перебои в работе ветровых электростанций и сниженная мощность газовых электростанций.

Источники сообщают, что в последнее время подрываются кабели под Балтийским морем, а российский корабль "Янтарь" способен осуществлять диверсии на глубинах до 6000 м. Великобритания остается уязвимой из-за зависимости от единственного трубопровода "Лангелед", который транспортирует более трети ее потребляемого газа ежегодно.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что в водах вокруг Великобритании обнаружили российские шпионские сенсоры, предназначенные для слежения за атомными подводными лодками типа Vanguard.

Как сообщает The Telegraph, часть устройств выбросило на берег, где их обнаружил Королевский флот. Военные расценили находку как угрозу нацбезопасности.

В прошлом году вблизи британского побережья появился российский разведывательный корабль "Янтарь". Его деятельность координирует Главное управление глубоководных исследований (ГУГИ).

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