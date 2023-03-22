В МИД подчеркнули, что Бразилия является страной-подписантом так называемого Римского статута.

Бразилия поддержала "тренд" об аресте российского лидера Владимира Путина, который 17 марта получил соответствующий ордер со стороны Международного уголовного суда Гааги (МУС).

Как прокомментировал глава МИД Мауро Виейра в интервью Metropoles, Бразилия является страной-подписантом Римского договора и участником МУС, поэтому в случае визита Путина на территорию государства - его незамедлительно ожидают "последствия".

Он констатировал, что "железный занавес" для лидера РФ опускается.

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Также дипломат заявил, что вопрос с ордером на арест Путина "должен рассматриваться в контексте установленной практики", с которой Бразилия хотела бы подробнее ознакомиться.

Страны ЕС и мира заявили о готовности арестовать Путина

Напомним, что одной из первых стран, которые высказали готовность последовать "воле" МУС в отношении Путина стала Германия. Канцлер ФРГ Олаф Шольц лично отметил, что российскому лидеру не удастся "прыгнуть" выше закона и избежать ареста в одной из стран МУС (на данный момент юридические обязательства и решения суда распространяются на 123 страны мир).

Также положительное заявление на этот счет сделал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель от имени всего ЕС.

Помимо ЕС, такую инициативу поддержали США. Лидер страны Джо Байден назвал соответствующее решение "сильной позицией".

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