Пропали без вести два члена международной гуманитарной группы.

Правительственные войска Мьянмы окружили людей в местной деревне, застрелили более 30 человек и сожгли тела. Среди жертв, по предварительной информации, были женщины и дети.

Об этом со ссылкой на свидетельства очевидцев передает AP News.

В социальных сетях страны распространились фотографии, предполагаемо, последствий бойни в канун Рождества в восточной части деревни Мо Со, недалеко от поселка Хпрусо в штате Кая, где беженцы укрывались от армейского наступления. На снимках запечатлены обугленные тела более 30 человек в трех сгоревших автомобилях.

Один из жителей деревни рассказал журналистам, что жертвы были беженцами, которые в пятницу, 23 декабря, укрылись от боевых действий между группами вооруженного сопротивления и армией Мьянмы возле деревни Кой Нган, расположенной рядом с Мо Со. Они были убиты военными, направляясь в лагеря беженцев.

Свидетели анонимно сообщили журналистам, что на месте бойни нашли детскую и женскую одежду, а также медикаменты и продукты питания. Перед поджогом тела были связаны веревками.

Международная организация "Спасите детей", занимающаяся защитой прав детей по всему миру, заявила, что двое ее сотрудников, которые ехали домой после проведения гуманитарных работ в соседнем поселке, были "вовлечены в инцидент и все еще считаются пропавшими без вести".

"У нас есть подтверждение, что их автомобиль был атакован и сгорел. По сообщениям, военные заставляли людей выходить из машин, некоторых арестовывали, других убивали и сжигали их тела", - отметили в организации.

В то же время в государственных СМИ появилось сообщение о том, что боевые действия возле Мо Со вспыхнули в пятницу, когда члены этнических партизанских сил и участники сопротивления ехали на "подозрительных" машинах и атаковали силы безопасности, отказавшись остановиться. Среди них, по данным госсми, были новобранцы, собиравшиеся пройти обучение по борьбе с армией, и семь транспортных средств, в которых они ехали, были уничтожены пожаром.

Военный переворот в Мьянме

1 февраля военные Мьянмы обвинили гражданские власти в манипуляциях во время выборов. Они объявили чрезвычайное положение и передали власть в стране командующему ВС.

Читайте такжеВ Мьянме запрещают спутниковые тарелки - нарушителям грозит тюрьмаПосле переворота в крупных городах страны начались акции протеста против военных, которые заканчивались столкновениями с силовиками. В марте действия военных осудили США и ЕС и ввели санкции. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш призывал увеличить давление на военную хунту Мьянмы.

К началу апреля на протестах против хунты в стране погибли по меньшей мере 550 человек. К июлю, по данным Ассоциации помощи политическим заключенным, не менее 912 человек были убиты, 6770 - арестованы, а 1963 находились в розыске.

Через полгода после военного переворота в Мьянме лидер захватившей в стране власть хунты, главнокомандующий Вооруженными силами генерал Мин Аун Хлайн заявил о продлении режима чрезвычайного положения на два года, до августа 2023-го года.

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