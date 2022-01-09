Новый законопроект обязывает человека быть полностью вакцинированным, если он хочет посещать различные общественные места.

По данным французских властей, более 105000 человек приняли участие в акциях протеста по всей Франции против введения санитарных COVID-пропусков.

Как пишет BBC, новый законопроект фактически запрещает непривитым людям участвовать в общественной жизни.

В Париже около 18000 человек прошли маршем против нового закона. Демонстранты в столице держали плакаты с такими фразами, как "Нет паспортам вакцинации".

Правоохранители заявили, что 34 человека были арестованы и около 10 полицейских получили ранения после того, как протесты в некоторых местах переросли в столкновения.

Законопроект, прошедший первое чтение в нижней палате парламента Франции в четверг, 6 января, лишает людей возможности получать доступ к множеству общественных мест лишь по одному отрицательному тесту на COVID-19. Вместо этого человек должен быть полностью вакцинирован, если хочет посещать различные подобные места, включая бары и рестораны.

Читайте такжеВо Франции обнаружили новый штамм коронавирусаПравительство ожидает вступление новых правил в силу 15 января, хотя Сенат, в котором доминирует оппозиция, может задержать этот процесс.

Демонстранты в субботу, 8 января, обвинили власти в попрании их свобод и неравном обращении с гражданами. Часть протестующих также направила свой гнев на президента Эммануэля Макрона из-за комментариев, которые он сделал ранее на этой неделе в отношении непривитых граждан, заявив газете Le Parisian, что хочет "разозлить их".

В пятницу, 7 января, во Франции было зарегистрировано более 300000 новых случаев заболевания во второй раз за неделю, и число госпитализаций в отделения интенсивной терапии неуклонно растет, что создает нагрузку на систему здравоохранения. Некоторые больницы сообщают, что около 85% пациентов отделения интенсивной терапии не вакцинированы против COVID-19.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 в Украине уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации узнавайте на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Вас также могут заинтересовать новости: