Премьер-министр страны ждет согласия парламента для ратификации договора.

Премьер-министр Болгарии Димитар Главчев пока отказался от подписания соглашения о безопасности с Украиной, и это представляет риск для переговоров по формированию правительства. Об этом пишет Bloomberg.

Издание напоминает, что глава болгарского правительства заявил, что ему нужно согласие парламента для ратификации соглашения, отложив церемонию подписания с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая должна была состояться на полях встречи лидеров Европейского Союза в Брюсселе в четверг. Документ, в частности, предусматривает помощь в сфере безопасности и обучение для Киева в его борьбе с вторжением России.

"Отказ Главчева по соглашению является последней главой текущего политического кризиса в Болгарии. За последние четыре года в стране было проведено семь выборов, результаты которых были неубедительными, и правительства продержались недолго. Поддержка Софией Киева, которая была неоднозначной, является деликатным политическим со стороны страны-члена ЕС, которая имеет историю тесных связей с Россией", - говорится в статье.

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По словам Главчева, его беспокоит 10-летний срок действия соглашения. В то же время он добавил, что ЕС должен "продемонстрировать единство" с Украиной, и сказал, что помощь Киеву необходимо оказывать как можно дольше, пока не будет достигнут "устойчивый и справедливый мир".

В то же время СМИ подчеркивает, что бывший премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, партия которого победила на октябрьских выборах, сейчас ведет переговоры с меньшими партиями, включая пророссийских социалистов, пытаясь построить стабильную коалицию. При этом социалисты, а также националистические партии выразили несогласие с принятием соглашения о безопасности.

Отношения Болгарии и Украины

В июле УНИАН сообщал, что Болгария нашла "лишние" боеприпасы для Украины. Оказалось, что есть то, что является избыточным и ненужным для болгарской армии.

Ранее стало известно, что Болгария впервые передала военную помощь Украине не в режиме "секретно". В пакет военной помощи вошли 100 единиц бронетехники - в основном БТР.

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