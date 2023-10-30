Спикер Госдепа обратился к российским властям.

В Вашингтоне назвали абсурдными заявления России о том, что Украина якобы причастна к антисемитским погромам в Махачкале, пишет Radio Free Europe.

Представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Мэтью Миллер во время брифинга сказал, что они осуждают штурм аэропорта, который на видеозаписях в сети "выглядел как погром". "Мы призываем российские власти публично осудить эти насильственные протесты, привлечь к ответственности всех причастных и обеспечить безопасность израильтян и евреев в России", - сказал он.

Также Миллер отверг российские обвинения в сторону Украины: "Я видел их комментарии об обвинениях Украины. Они абсурдны".

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Напомним, что вчера большая группа людей ворвалась на территорию аэропорта в Махачкале, чтобы найти евреев, которые могли прибыть туда из Тель-Авива. Они останавливали машины и пытались зайти в самолет.

В тот же день российская пропаганда начала обвинять в этом украинскую сторону, а уже сегодня Путин заявил о якобы причастности Украины и западных спецслужб к этим погромам. В заявлении он снова говорил, что Штаты заинтересованы в том, чтобы "расколоть Россию изнутри".

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