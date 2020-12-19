Министерство финансов Беларуси предлагает ввести сбор при выезде из страны. Соответствующие правки хотят внести в Налоговый кодекс.
Об этом сообщает Белта.
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Согласно проекту, областным Советам депутатов могут разрешить вводить местный сбор за пересечение границы транспортом, максимальная масса которых не превышает 5 т, в размере не более трех базовых величин.
"Объектом собрания этого сбора будет транспортное средство, которое пересекает границу на выезд", - уточнил министр финансов Республики Юрий Селиверстов.
По его словам, если решение поддержат, собранные средства с учетом пандемии могут направлять на мероприятия по дезинфекции, обеспечение необходимым пункты пропуска.
Власти Беларуси 30 октября уже устанавливали правила въезда и выезда из страны, чтобы "минимизировать внешние инфекционные риски". Въезд в страну разрешался ограниченным категориям иностранцев и только через аэропорт, а белорусов обязали соблюдать 10-дневный карантин по прибытии в страну.
11 декабря стало известно, что Александр Лукашенко решил временно закрыть границу не из-за коронавируса, а чтобы усилить контроль за перемещением граждан: не выпустить свидетелей жестких протестов и силовиков из страны.
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