Новые протесты в Беларуси вспыхнули вечером 9 августа.

Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская прокомментировала отношения с Россией и оценила возможное военное вмешательство РФ.

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Об этом она рассказала в интервью LB.ua.

По ее словам, белорусы очень надеются, что сценарий Кремля на Донбассе и в Крыму не повторится с Беларусью.

"Видимо, на ошибках учатся, и в отношении Беларуси таких действий со стороны России не будет. Белорусы дружны абсолютно с гражданами Российской Федерации. Мы всегда были в замечательных отношениях, и очень не хочется эти отношения портить", – сказала она.

Политик уверена, что россияне не поймут решения своего правительства по вводу войск или оказанию военной помощи Лукашенко.

"Более того, Лукашенко такая помощь не понадобится, потому что у нас демонстрации имеют абсолютно мирный характер, и мы уверены, что такими они и останутся», – убеждена оппозиционерка.

В этом же интервью Тихановская согласилась со словами Цепкало о том, что если бы Путин поддержал протесты, то он стал для Беларуси национальным героем.

Ситуация в Беларуси: Хроника

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них во время задержания и в СИЗО сильно били.

Евросоюз не признал результатов выборов президента Беларуси и считает Лукашенко нелегитимным президентом. 16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек. Масштабные акции в выходные дни стали своеобразной традицией.

17 августа предприятия по всей Беларуси начали забастовки. Действующий президент Лукашенко перед работниками МКЗТ заявил:"пока вы меня не убьете, других выборов не будет". Белорусская оппозиция создала Координационный совет, цель которого - обеспечить транзит власти. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что может привлечь армию для разгона протестующих.

В ЕС начали готовить санкции против белорусских чиновников. Латвия, Литва и Эстония уже запретили въезд 30 гражданам Беларуси. Среди них - президент страны Александр Лукашенко.

13 сентября во время массовых акций по всей Беларуси силовики вновь жестоко задерживали протестующих. Силу применяли даже к женщинам.

15 сентября Верховная Рада Украины приняла заявление по Беларуси: назвала выборы нечестными и поддержала введение санкций ЕС.

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Автор: Яна Ставская