В Беларуси запретили СМИ проводить политические интернет-опросы

За проведение "нелегальных" политических опросов предусмотрен штраф.

Академия наук Беларуси приравняла опросы аудитории онлайн-СМИ к политическим опросам, для проведения которых нужна специальная аккредитация.

Об єтом сообщило издание "Наша нива".

Академия наук Беларуси пришла к выводу, что интернет-опросы СМИ относительно политических предпочтений их аудитории могут считаться "опросами общественного мнения о социально-политической ситуации", а проводить такие опросы в Беларуси с 2012 года можно только при наличии специальной аккредитации.

Отмечается, что президента Беларуси Александра Лукашенко впечатлили результаты опросов таких СМИ, как "Наша Нива", Tut.by, Onliner.by, Telegraf.by и других интернет-изданий. На фоне приближающихся выборов президента Беларуси эти СМИ постарались выяснить политические предпочтения их аудитории при помощи вопроса о том, за кого были бы их читатели готовы отдать свой голос. В итоге рейтинг Лукашенко оказался низким.

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Теперь на основании экспертного заключения Академии министерство внутренних дел страны может оштрафовать любые сайты за проведение политических опросов. Согласно КоАП Беларуси за проведение "нелегальных" политических опросов на юридических лиц может быть наложен штраф до 2700 рублей. В случае повторного нарушения - от 540 до 5400 рублей.

Если опрос проводило физическое лицо, например, в соцсети, то штраф за это нарушение может составить до 540 рублей. Если нарушитель добровольно признает себя виновным, то штраф могут сократить до 13,5 рублей.

Как сообщал УНИАН, ранее Лукашенко подал документы для регистрации кандидатом в президенты. Возможная победа на выборах в августе может принести ему шестой президентский срок подряд.

Подготовка к выборам в Беларуси сопровождается пикетами опозиции и задержанем оппозиционных лидеров.

Так, в беларусском Гродно в пятницу был задержан блогер Сергей Тихановский, который собирал подписи для выдвижения своей жены кандидатом в президенты.

Накануне сообщалось, что в Минске неизвестные похитили оппозиционера Николая Статкевича. Оппозиционер ехал на пикет в поддержку альтернативных участников президентской кампании в Беларуси.

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