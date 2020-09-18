Протасевич подтвердил, что ездил выразить поддержку украинскому народу.

Главный редактор крупнейшего оппозиционного Telegram-канала «NEXTA» Роман Протасевич рассказал, что делал в Киеве на Евромайдане.

Об этом он заявил в интервью российскому провластному журналисту Юрию Дудю.

"Мне было интересно, как все это работает. И вообще интересно, когда такие события на расстоянии (протянутой руки – УНИАН). Одна ночь поездом – и там все иначе», - ответил белорус.

По словам Протасевича, на Майдане он провел недолго – неделю.

«Потом мне «Беркут» разбил голову, и пришлось возвращаться в Минск. Потому что, конечно, в Украине я не смог бы получить никакой помощи. Я помню, что после одного из разгонов, когда и мне «прилетело», меня погрузили в «скорую» с отравлением газом, но увидели белорусский паспорт – порвали медзаключение и сказали: «Все, ты здоров. Выходи", - поделился оппозиционер.

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Также Протасевич подтвердил на уточнение Дудя, что ездил выразить поддержку украинскому народу, но ни в каких стычках не участвовал.

"Скажу больше: я год снимал в зоне АТО как журналист-фрилансер. У меня были и ранения, и все... », – заявил Роман.

Он отметил, что выполнял в это время журналистскую работу.

"Поэтому говорить, что я политикан, или еще что-то такое – по меньшей мере, глупо. Потому что я все время работал в крупнейших белорусских медиа», – подчеркнул Протасевич в разговоре с россиянином.

Сейчас NEXTA стал самым популярным Telegram-каналом в Беларуси и за ее пределами на фоне освещения протестных акций, которые начались после президентских выборов. Периодически в канале появляются посты с призывами к протестующим.

В августе в Беларуси открыли уголовное дело против основателя канала Степана Путило, а сам Лукашенко неоднократно обвинял последнего во внешнем вмешательстве в ситуации в Беларуси, ведь мужчина сейчас проживает в Польше.

Что происходит в Беларуси: Хроника протестов

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них во время задержания и в СИЗО сильно били. Сотни людей пострадали, официально известно о трех погибших протестующих. Европейский Союз не признал результатов выборов президента Беларуси.

16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек. Масштабные акции в выходные дни стали своеобразной традицией.

17 августа предприятия по всей Беларуси начали забастовки. Действующий президент Лукашенко перед работниками МКЗТ заявил: "пока вы меня не убьете, других выборов не будет". Белорусская оппозиция создала Координационный совет, цель которого - обеспечить транзит власти. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что может привлечь армию для разгона протестующих.

В ЕС начали готовить санкции против белорусских чиновников. Латвия, Литва и Эстония уже запретили въезд 30 гражданам Беларуси. Среди них - президент страны Александр Лукашенко.

13 сентября во время массовых акций по всей Беларуси силовики вновь жестоко задерживали протестующих. Силу применяли даже к женщинам.

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Автор: Яна Ставская