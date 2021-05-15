Главной темой стала ситуация в Секторе Газа.

Президент США Джо Байден в субботу провел переговоры с лидерами Израиля и Палестины.

Как пишет Times of Israel, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и Байден обсудили эскалацию в Секторе Газа. Израильский премьер заверил президента США, что его страна сделает все, чтобы не навредить мирным жителям.

Читайте такжеЖертвами боевых действий между Израилем и сектором Газа стали 42 ребенка

Байден среди прочего выразил обеспокоенность ситуацией с безопасностью дурнаоистов в зоне конфликта. Нетаньяху проинформировал Байдена об операциях Израиля в Газе и о будущих шагах, которые он планирует там предпринять.

Разговор, который инициировал Байден с Нетаньяху, стал вторым за текущую неделю.

По информации Reuters, Байден также пообщался с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Отмечается, что президент США настоял на необходимости прекратить запуск ракет по Израилю. Стороны выращили обеспокоенность гибелью детей и мирных жителей, заявили в Белом доме.

Обострение палестино-израильского конфликта

Ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинские группировки ХАМАС и «Исламский джихад» заплатят высокую цену за действия против Израиля.

Глава Политбюро ХАМАСа Исмаил Хания возложил всю ответственность за происходящее в регионе на Израиль.

Также в израильских городах Лоди и Иерусалиме наблюдаются массовые беспорядки. В Лоди ввели чрезвычайное положение.

Одна из ракет, выпущенных террористической группировкой ХАМАС по территории Израиля, пробила систему защиты "Железный купол".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован