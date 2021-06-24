Как сообщают испанские СМИ, предположительно, речь идет о суициде.

Автор всемирно известной антивирусной программы McAfee Джон Макафи обнаружен мертвым в камере в тюрьме под Барселоной.

Как сообщают испанские СМИ, предположительно, речь идет о суициде, уточнила представительница органов юстиции Каталонии. Несколькими часами ранее Верховный суд Испании одобрил экстрадицию 75-летнего бизнесмена в США, где он подозревается в уклонении от уплаты налогов, мошенничестве с использованием криптовалют и сговоре с целью отмывания денег, передает "Немецкая волна".

Как сообщает Би-би-си, медики попытались реанимировать Макафи, но безуспешно.

Кто такой Джон Макафи

Уроженец английского графства Глостершир Макафи был яркой и неоднозначной фигурой в IT-мире. В первую очередь он был знаменит тем, что его компания первой в мире выпустила программу-антивирус для коммерческого использования.

Успех McAfee VirusScan помог дать толчок для развития других компаний в этой сфере, чья суммарная стоимость исчисляется сегодня сотнями миллиардов долларов.

Макафи основал компанию, названную в свою честь, в конце 1980-х, а в 2010 году продал ее корпорации Intel за $7,6 млрд.

В течение своей жизни он дважды пытался стать кандидатом в президенты США от Либертарианской партии.

Макафи задержали в октябре 2020 года в аэропорту Барселоны по запросу США, когда он собирался сесть на самолет, направляясь в Стамбул.

Обвинения в адрес Макафи

По версии прокуратуры США, Макафи не подавал налоговые декларации в 2014-2018 годах, несмотря на значительные доходы от консультаций, докладов и продажи телеправ на документальный фильм о его жизни. За это время он заработал порядка $10 млн, считает следствие.

Джону Макафи грозило до 30 лет лишения свободы.

Кроме того, Макафи обвинялся в манипуляциях с курсами криптовалют, на чем он вместе с сообщником, предположительно, заработал около $13 млн. Сам предприниматель отрицал обвинения и называл их политически мотивированными.

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Автор: Ирина Погорелая