Жертвой нападения стали члены экипажа одного из самолетов компании British Airways.

Компания British Airways была вынуждена отменить рейс из Рио-де-Жанейро в Лондон из-за того, что двух пилотов ограбили бразильские бандиты во время их отдыха между рейсами. Как сообщает The Sun, руководство авиакомпании было вынуждено отменили рейс, поскольку два пилота были слишком травмированы, чтобы работать.

"Это было страшно, и они были благодарны за то, что остались живы. Обоим пришлось заявить в полицию, и, разумеется, они были слишком расстроены, чтобы работать", – рассказали журналистам источники в авиакомпании.

Как узнали журналисты The Daily Mail, нападение произошло вскоре после того, как таксист, который вез пилотов в гостиницу, высадил британцев посреди криминального района.

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"Члены экипажа ранее вышли из такси после спора с водителем о стоимости проезда. За считанные минуты после того, как они вышли из такси, чтобы взять другой автомобиль, их ограбили", – пишет издание.

Из-за этого инцидента все пассажиры рейса, которым должны были управлять пострадавшие пилоты, должны были быть предупреждены об изменении расписания. Сами же пилоты впоследствии полетели домой в Британию уже в качестве обычных пассажиров.

Необычные грабежи

Как писал УНИАН, недавно в аэропорту Барселоны у российских туристов украли чемодан и сумку с ювелирными изделиями и часами на сумму более 8 миллионов евро. Местные СМИ назвали ограбление историческим.

Также мы рассказывали, что в Швейцарии альпинисты ограбили ящик для пожертвований, который был расположен на высоте более 2 км. Для того, чтобы добраться до ящика воры пересекли ущелья на узких стальных тросах – этот скалолазный маршрут является одним из самых сложных маршрутов на перевале Гемми.

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