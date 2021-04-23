Кортеж премьер-министра России Михаила Мишустина попал в аварию.
Читайте такжеРФ показала возвращение войск с внезапных ученый в оккупированном Крыму (видео)
Несколько видео дорожного происшествия появились в Telegram-канале Mash. Авторы роликов утверждают, что поврежденный автомобиль Aurus Arsenal является частью премьерского кортежа.
Инцидент произошел недалеко от села Жуковка на Рублево-Успенском шоссе. Кроме Aurus Arsenal пострадало еще пять машин, в частности рейсовый автобус.
Пока известно об одном травмированном – у женщины легкие повреждения лица.
Как пишет журнал LIFE, самого Мишустина в салоне Aurus не было, он ехал в другом автомобиле.
Вас также могут заинтересовать новости
- В Египте в жутком ДТП заживо сгорели 20 человек (фото, ВИДЕО)
- Дипломат РФ устроил в Риге пирушку и неприлично себя вел: МИД отреагировал
- В Мексиканском заливе из-за шторма затонул корабль: продолжается поисковая операция
- Более 40 мигрантов погибли у побережья Туниса
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram