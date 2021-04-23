По информации СМИ, самого премьера в машине не было.

Кортеж премьер-министра России Михаила Мишустина попал в аварию.

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Несколько видео дорожного происшествия появились в Telegram-канале Mash. Авторы роликов утверждают, что поврежденный автомобиль Aurus Arsenal является частью премьерского кортежа.

Инцидент произошел недалеко от села Жуковка на Рублево-Успенском шоссе. Кроме Aurus Arsenal пострадало еще пять машин, в частности рейсовый автобус.

Пока известно об одном травмированном – у женщины легкие повреждения лица.

Как пишет журнал LIFE, самого Мишустина в салоне Aurus не было, он ехал в другом автомобиле.

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Автор: Яна Ставская