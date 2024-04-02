С заявлением выступил представитель Генерального секретаря ООН.

В Организации Объединенных Наций прокомментировали атаку беспилотных летательных аппаратов на Татарстан.

Журналист во время брифинга спросил представителя Генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика, есть ли у них комментарий относительно утренней атаки дронов на Тататарстан. Тот ответил, что ООН выступает против таких атак.

"Мы выступаем против и призываем прекратить нападения на гражданское население и инфраструктуру", - сказал Дюжаррик.

Татарстан атаковали дроны: что известно

Как известно, сегодня утром в сети появились фото и видео дроновой атаки на территорию особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Алабуга", что находится в Республике Татарстан.

Именно там находится завод по производству и сборке иранских беспилотников, которые систематически атакуют украинские города.

Также дрон атаковал нефтеперерабатывающий завод в Нижнекамске, входящий в пятерку крупнейших российских НПЗ. По данным УНИАН, операцию провели Главное управление разведки и Служба безопасности Украины, есть попадание в установку первичной переработки нефти.

"РБК-Украина" со ссылкой на источники в спецслужбах пишет, что в "Алабуге" под ударом оказался завод по сборке дронов-амикадзе. Оккупанты заявили, что дрон атаковал общежитие.

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