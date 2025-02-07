Такой шаг был сделан в ответ на лишение британского дипломата аккредитации для работы в РФ в прошлом году.

Правительство Великобритании отозвало аккредитацию российского дипломата в рамках расследования дела о шпионаже. По словам представителя Министерства иностранных дел страны, российский посол в Британии Андрей Келин был вызван на встречу с "высокопоставленным британским чиновником", пишет Politico.

В Британии отметили, что такой шаг был сделан в ответ на "неспровоцированное и безосновательное решение" лишить британского дипломата аккредитации для работы в РФ в прошлом году.

"Великобритания не будет мириться с запугиванием наших сотрудников таким образом, и поэтому мы принимаем ответные меры. Любые дальнейшие действия со стороны России будут рассматриваться как эскалация и получат соответствующую реакцию", - отметил представитель МИД.

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В издании напомнили, что в ноябре прошлого года в РФ заявили, что высылают британского дипломата за якобы шпионаж. В частности внутренняя разведка ФСБ обвинила дипломата в "разведывательной и подрывной деятельности, которая угрожает безопасности страны".

В России считают, что дипломат "намеренно предоставил ложную информацию при подаче заявления на въезд в Россию, тем самым нарушив российское законодательство". В то же время в Даунинг-стрит тогда назвали эти обвинения "безосновательными".

"Это знаменует собой очередное обострение напряженности в отношениях между Лондоном и Москвой", - добавили в материале.

Россия и Великобритания - последние новости

Ранее издание The Telegraph писало, что Россия и Великобритания уже ведут скрытую подводную "войну". Речь идет об активности российского шпионского судна "Янтарь" у побережья Великобритании, что свидетельствует о подготовке России к полномасштабной войне против западных стран.

Также сообщалось, что Великобритания и Польша подпишут совместное соглашение для обороны от агрессии РФ. В заявлении британского премьер-министра говорится о том, что будущий британско-польский договор будет направлен на установление более тесных связей между армиями двух стран.

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