По данным следствия, его задушили.

В Москве убили сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Андрея Ботикова, занимавшегося созданием российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

В Следственном комитете Российской Федерации по Москве сообщили, что убийство произошло вчера на улице Рогова. По версии следствия, между 47-летним хозяином квартиры и 29-летним мужчиной произошла ссора, в ходе которой гость задушил его ремнем и скрылся.

Мужчину разыскали и задержали, он признал свою вину. Отмечается, что он уже привлекался к уголовной ответственности за совершения тяжкого преступления. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

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В СК РФ не пишут имя убитого, однако РИА.Новости, со ссылкой на источник, сообщает об убийстве Ботикова.

Известно, что Ботиков был одним из 18 ученых Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, которые работали над созданием вакцины "Спутник V".

Российский "Спутник-V"

Как известно, в России зарегистрировали вакцину от коронавируса еще 11 августа 2020 года. Однако они не предоставили международной научной общественности никаких данных об испытаниях вакцины, подтверждающих, что она безопасна и эффективна.

По данным СМИ, в Уфе работники завода ОАО "Фармстандарт-Уфавита", который занимается производством вакцины, массово отказываются делать ею прививки.

В Украине отказались использовать российскую вакцину, заявив, что доказательств ее качества нет. Страна использует вакцины от Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech и Sinovac.

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