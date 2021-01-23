На Пушкинской площади силовики выхватывают случайных людей и ведут в автозак.

В Москве силовики силой задерживают людей, собравшихся на акцию протеста в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального.

По словам корреспондента "Новой газеты", на Пушкинской площади силовики выхватывают случайных людей и ведут в автозак.

По словам корреспондента "Медузы", на Пушкинской площади в среднем каждые полминуты кого-нибудь задерживают, людей хватают без разбора.

Также сообщается, что по состоянию на 13:30 по местному времени задержаны более полусотни человек.

Протестующие подготовились к акции и принесли на нее туалетные ершики в знак протеста. При этом проезжающие мимо автомобили сигналят в знак поддержки.

В МВД России сообщили, что на акции участвуют около 4 тысяч человек, добавив, что она якобы незаконная. При этом на фотографиях с места события видно, что людей намного больше.

Стоит отметить, что на Пушкинской площади заглушили связь и интернет, чтобы протестующим сложнее было координировать свои действия.

Протесты в России в поддержку Навального

23 января сторонники Навального проводят всероссийские акции протеста, они требуют освободить политика из-под ареста. Митинги уже начались как минимум в 13 крупных городах, в том числе Хабаровске, Южно-Сахалинске, Якутске.

Соратники политика анонсировали митинги "Свободу Навальному!" в 93 городах России.

По состоянию на 11:00 по московскому времени, в акциях «Свободу Навальному!» всего приняли участие более 15 тысяч человек, пишет «МБХ медиа».

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Автор: Денис Прядко