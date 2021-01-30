Московские власти отмечают, что магазинам и кафе рекомендовали закрыться 31 января.

Московские власти рекомендовали закрыть магазины и кафе в центре города 31 января в связи с акциями в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального.

Читайте такжеВ Москве задержали брата НавальногоОб этом сообщил заместитель мэра столицы Алексей Немерюк, пишет РБК. Немерюк подчеркнул, что мера носит рекомендательный характер. По его словам, ГУМ, ЦУМ и торговый центр "Охотный ряд" приняли решение закрыться в этот день по собственной инициативе.

"В их решении" нет ничего сверхъестественного ", учитывая, что власти не проводили никакого специального совещания с представителями предприятий общественного питания. Компенсаций и каких послаблений за это абсолютно не предусмотрено", — сказал он.

Рекомендации о закрытии предусмотрены для тех заведений, которые нахожусь в радиусе ста метров от Лубянки. После 19:00 они смогут возобновить работу.

Акции в поддержку Навального: детали

Сторонники российского оппозиционного политика Алексея Навального запланировали в воскресенье 31 января провести акции на центральных площадях 53 российских городов. Начало митингов в 12:00.

В Москве сторонники оппозиционера планируют собраться на Старой площади, а также на Лубянской площади, где расположена штаб-квартира ФСБ.

23 января в российских городах прошли первые после возвращения Навального в РФ акции протеста. Крупнейшие акции проходили в Петербурге и Москве. Там, по разным оценкам, собралось до 40 тыс. человек. Чтобы помешать протестам, на улицы вывели ОМОН и Росгвардию, подтянули бронетехнику и даже блокировали связь. В городах жестоко задерживали людей, применяя к ним силу.

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Автор: УНИАН