Как утверждают в России, учения проводятся в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.

Отряд военных кораблей Черноморского флота России вышел в море для проведения артиллерийских стрельб.

Об этом сообщают Известия со ссылкой на отдел информационного обеспечения флота.

В учебных мероприятиях также будут задействованы вертолеты и самолеты морской авиации и ПВО ЧФ. Как утверждают в России, учения проводятся в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.

"Отряд кораблей в составе фрегата "Адмирал Макаров", малых ракетных кораблей "Грайворон" и "Вышний Волочек", ракетного корабля на воздушной подушке "Самум", тральщика "Иван Голубец", а также больших десантных кораблей вышли из пунктов базирования и провели тренировку по преодолению условного минного заграждения в обеспечении тральных сил флота", - сообщили в ЧФ РФ.

Ранее стало известно, что Россия направила в Черное море 15 военных кораблей Каспийской флотилии. По данным Минобороны РФ, экипажи катеров Каспийской флотилии во взаимодействии с силами Черноморского флота примут участие в зачётных морских учениях.

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Стягивание Россией войск к границе с Украиной

30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще стянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с задействованием инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

31 марта The New York Times сообщила, что Россия стягивает четыре тысячи военных к границе с Украиной.

Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым по Крымскому мосту.

Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области на востоке Украины.

США потребовали от России объяснений из-за стягивания своих войск к границе с Украиной, а также предупредили Россию о реакции в случае агрессии в отношении Украины.

8 апреля Хомчак заявил, что ситуация контролируется, а украинские военные готовы реагировать как на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, так и вдоль всей украинско-российской границы.

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Автор: Александр Топчий