"Я не собираюсь требовать от своих командиров принимать первый удар в челюсть", - заявил Роберт Берк.

Направляя свои военные самолеты и судна к эсминцам НАТО, Россия провоцирует военный альянс первым открыть огонь и таким образом развязать конфликт.

Об этом Business Insider заявил командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Роберт Берк.

На сегодняшний день командиры военных судов НАТО самостоятельно решают, готовится ли подлетающий самолет атаковать или нет.

"Можно утверждать, что они провоцируют нас первыми нанести удар. Мы не собираемся делать это первыми без провокации, но при этом я не собираюсь требовать от своих командиров принимать первый удар в челюсть", — сказал Берк.

Читайте такжеРоссийские корабли наблюдают за "Си Бриз-2021", не исключены провокации - ВМС УкраиныАдмирал отметил, что российский Военно-морской флот постоянно сопровождает корабли НАТО, которые действуют в Черноморском регионе. По его словам, это делается для запугивания.

Как сообщал УНИАН, в июне этого года российские военные заявили, что открыли огонь в направлении британского эсминца HMS Defender, и пригрозили в следующий раз бить "по цели".

А месяц назад в Литве прервали пресс-конференцию премьер-министра Испании Педро Санчеса и литовского президента Гитанаса Науседы из-за российского военного самолета.

Автор: Станислав Кожемякин