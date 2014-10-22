The Telegraph: Должна ли Швеция бояться российских субмарин-шпионов?

Об этом сообщает профессор истории флота Королевского колледжа в Лондоне Эндрю Ламберт в своей статье «Должна ли Швеция бояться российских субмарин-шпионов?», опубликованной на сайте газеты The Telegraph.

Новости о том, что за российской подводной лодкой охотятся в Стокгольмском архипелаге, могут звучать как возврат к мрачным дням холодной войны, но есть основания полагать, что четырехдневный гидролокационный поиск имеет серьезное значение. Шведское правительство не стало бы публично что-либо заявлять без достоверной, даже до сих пор засекреченной, информации.

Тем не менее, нет никаких причин ожидать серьезных военных действий. Если россияне собирались бы развязать войну, они не стали бы начинать с незначительных вторжений.

С такими друзьями ...

Россия была соседом из ада в течение многих столетий.

Россия завоевала Шведскую империю на Балтийском море между 1700 и 1809 годами, захватив Прибалтику, северную Польшу и Финляндию. Санкт-Петербург, родной город Владимира Путина и бывшая столица империи, был построен на захваченной шведской земле. В 1719 году российские военные корабли совершили налет на территорию Стокгольма.

Советский Союз своей идеологией лишь только обострил старый конфликт. Во время холодной войны, российские подводные лодки и самолеты регулярно проникали в водное и воздушное пространство Швеции. В 1981 году советская подводная лодка села на мель в водах Швеции, недалеко от главной шведской военно-морской базы.

Эти действия сформировали современную шведскую обороноспособность, так что если кто и может найти российскую субмарину, то это шведы.

Почему именно сейчас?

Россия потратила три века на создание оборонительной позиции для контроля доступа к Санкт-Петербургу по суше и морю, превратив Финский залив в крепость. После окончания холодной войны эти оборонительные сооружения разрушились.

Страны Балтии - Эстония, Латвия и Литва - теперь также члены НАТО и ЕС, и россияне испытывают тревогу и опасения из-за возросшего присутствия сил НАТО в Балтийском регионе.

За последней тревогой последовало вторжение российских реактивных истребителей в воздушное пространство Швеции и это является частью более широкой картины агрессивных вторжений в воздушное пространство стран, критикующих действия России в Украине, в том числе шесть истребителей, которые вторглись в американское воздушное пространство над Аляской совсем недавно, 17 сентября.

Эти действия, которые должны быть одобрены высшим руководством, могут преследовать несколько целей. Это могут быть регулярные учебные программы, оставшиеся от старого режима, и способ проверки «враждебных» воздушных и морских оборонительных систем. Кроме того, они демонстрируют возможности России странам, которые критикуют действия Кремля в Украине, и будут очень популярны на родине.

Что дальше?

Российским и шведским силам безопасности придется пройти проверку, в случае напряженной и сложной ситуации. Москву, кажется, не пугают объявления НАТО о том, что альянс создает новые силы быстрого реагирования с 4000 солдат для развертывания в регионе Балтийского моря и уменьшения опасений по поводу российского вторжения.

Швеция, скорее всего, будет придерживаться строго оборонительной линии, не показывая никакого интереса к принятию контрмер вне своих территориальных вод и воздушного пространства.

Между тем ВМФ России, который больше всего пострадал от сокращения расходов на оборону, нуждается в любом обучении, которое только может получить. Курская катастрофа 12 августа 2000 года, когда взорвалась и затонула мощная атомная подводная лодка, при этом погибли все 118 людей на борту, была худшей катастрофой с подводной лодкой в современной истории.

Нет оснований полагать, что эти вторжения прекратятся; проверка систем безопасности других стран является стандартной практикой среди крупных государств.

Но хотя Россия продолжает вести себя как сверхдержава, это, в основном, направлено на национальную аудиторию.

На самом деле, Россия не собирается нападать на Швецию, или страны Балтии.

Швеция, страны Балтии, и их союзники по НАТО должны поддерживать в должном порядке свою защиту, найти четкие доказательства российских нарушений, и использовать дипломатический процесс, чтобы поставить Москву в неловкое положение и заставить вести себя лучше.

Путин не хотел бы увидеть повторение унизительных событий 1981 года, когда весь мир видел, как российская подводная лодка села на мель на побережье Швеции. Он хочет отвлечь внимание от Донецка, а не начать еще один конфликт.