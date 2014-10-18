У берегов Канады терпит крушение российский сухогруз

Как передает Би-би-си, согласно сообщению министерства обороны Канады, у корабля возникли проблемы с электропитанием, и судно дрейфует в открытом океане у берегов канадской провинции Британская Колумбия.

Канадская береговая охрана буксирует потерявший ход российский корабль в сторону от берега.

В пятницу утром на борту сухогруза отключилось электропитание, и судно начало дрейфовать в открытом океане. Корабли береговой охраны поставили сухогруз на буксир, однако опасность крушения сохраняется. Планируется, что судно будет доставлено в Принс-Руперт, портовый город в провинции Британская Колумбия.

Капитан сухогруза, получивший травму, был эвакуирован на вертолете. Остальные 10 членов экипажа остаются на корабле.

На борту судна находятся контейнеры с оборудованием для добычи угля, а также около 450 т топлива, предназначенных для эксплуатации сухогруза.