Британский принц Гарри 10 недель воевал в Афганистане. Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании. По его данным, 23-летний офицер находился в провинции Гельменд. Его отправка в зону боевых действий держалась в строжайшей тайне по соображениям безопасности. Ранее Министерство обороны планировало отправить принца в Ирак, однако впоследствии отказалось от этой идеи из опасений за его жизнь.

Эхо Москвы