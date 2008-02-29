Принц Гарри 10 недель воевал в Афганистане
08:45, 29 февраля 2008
Мир
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Отправка держалась в строжайшей тайне
|Принц Гарри
Британский принц Гарри 10 недель воевал в Афганистане. Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании. По его данным, 23-летний офицер находился в провинции Гельменд. Его отправка в зону боевых действий держалась в строжайшей тайне по соображениям безопасности. Ранее Министерство обороны планировало отправить принца в Ирак, однако впоследствии отказалось от этой идеи из опасений за его жизнь.
Эхо Москвы
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