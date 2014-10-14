В Ватикане решили изменить отношение к геям

Такие союзы, по мнению священнослужителей, имеют «положительные аспекты», передает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

«Гомосексуалисты имеют таланты и достоинства, которые они могут предложить христианскому сообществу: готовы ли мы принять этих людей и гарантировать им место в нашем сообществе? Часто они стремятся в Церковь, желая увидеть в ней гостеприимный дом», — говорится в тексте документа, подготовленного после недели заседания Синода, в котором принимают участие 200 епископов.

По мнению священнослужителей, «церковь должна бросить вызов самой себе и предложить для гомосексуалистов братское пространство» без ущерба для католической доктрины в вопросах семьи и брака. При этом отмечается, что документ не говорит о готовности Ватикана одобрить гомосексуальные союзы, однако он призывает проявить к ним больше сострадания.

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Документ, называемый на латыни relatio post disceptationem, должен стать основанием для дискуссии на второй неделе собрания Синода, и в католических общинах по всему миру в течение года.

Чрезвычайная ассамблея Синода епископов начала свою работу 5 октября и посвящена теме семьи. Впервые в истории она проходит не на латыни и в новом для католиков формате: в два этапа. Причем второй состоится год спустя, в октябре 2015 года.