Из-за терактов в Багдаде погибли более 50 человек - СМИ

Серия терактов в Багдаде унесла жизни более 50 человек, пострадали более 100.

Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на The New York Times.

В северной части Багдада террорист-смертник активировал взрывное устройство на многолюдном рынке, в результате погибли 14 человек, 27 ранены. Позднее в разных районах взорвались заминированные автомобили, погибли более 30 человек.

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В настоящее время ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за взрывы, но, предположительно, серию терактов могли совершить представители «Исламского государства», пишут СМИ.

Ранее стало известно, что жертвами трех взрывов в Багдаде стали 30 человек.