Объявленный в розыск соратник Навального попросил убежища в Британии
Один из соратников российского оппозицинера Алексея Навального, исполнительный директор «Фонда борьбы с коррупцией» Владимир Ашурков попросил политического убежища в Великобритании.
Об этом он написал в своем микроблоге Твиттер.
"Некоторое время назад я попросил у правительства Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии убежища в связи с политическим преследованием со стороны властей Российской Федерации", - написал Ашурков.
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В России Ашурков объявлен в розыск по обвинению в мошенничестве. По заявлению Алексея Навального, Ашуркова разыскивают за то, что он помогал ему собирать деньги на избирательную кампанию.
Некоторое время назад я попросил у правительства Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии убежища в связи с…
— Vladimir Ashurkov (@vashurkov) 5 Жовтень 2014