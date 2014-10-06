Объявленный в розыск соратник Навального попросил убежища в Британии

Об этом он написал в своем микроблоге Твиттер.

"Некоторое время назад я попросил у правительства Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии убежища в связи с политическим преследованием со стороны властей Российской Федерации", - написал Ашурков.

Читайте такжеВ России блокировали блог Навального "в интересах общества" Также он заявил, что других комментариев по этом поводу он не имеет.

В России Ашурков объявлен в розыск по обвинению в мошенничестве. По заявлению Алексея Навального, Ашуркова разыскивают за то, что он помогал ему собирать деньги на избирательную кампанию.