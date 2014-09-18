Полиция Австралии задержала 15 подозреваемых в терроризме
11:50, 18 сентября 2014Мир
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Полиция Австралии задержала 15 человек по подозрению в причастности к терроризму.
REUTERS
В специальной операции приняли участие более 800 сотрудников спецслужб, передает радио "Свобода".
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По словам представителей полиции, разведка получила сведения о подготовке террористического акта.
Как сообщал УНИАН, 12 сентября Австралия впервые за более чем 10 лет повысила уровень террористической угрозы со среднего до высокого.
В полиции не связывают операцию с подготовкой к саммиту G20, который должен состояться в Австралии в ноябре. Правоохранителям пока неизвестно о каких-либо угрозах, связанных с этим мероприятием.
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