Полиция Австралии задержала 15 подозреваемых в терроризме

В специальной операции приняли участие более 800 сотрудников спецслужб, передает радио "Свобода".

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По словам представителей полиции, разведка получила сведения о подготовке террористического акта.

Как сообщал УНИАН, 12 сентября Австралия впервые за более чем 10 лет повысила уровень террористической угрозы со среднего до высокого.

В полиции не связывают операцию с подготовкой к саммиту G20, который должен состояться в Австралии в ноябре. Правоохранителям пока неизвестно о каких-либо угрозах, связанных с этим мероприятием.