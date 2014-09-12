Украина запретила въезд для 35 журналистов из России

02:14, 12 сентября 2014
Мир
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СБУ запретила въезд в страну для 35 журналистов из России на срок от трех до пяти лет.

ГПСУ

Об этом сообщил председатель Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко, сообщает ВВС Украина.

По его словам, эти представители СМИ имеют отношение к медиа РФ.

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"Им запрещен въезд до трех лет в зависимости от фамилий, а по некоторым фамилиям запрещен въезд до пяти лет", - заявил Юрий Артеменко.

При этом чиновник не указал конкретных фамилий, которые вошли в список, отметив, что это компетенция СБУ.

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