87% россиян не готовы участвовать в массовых протестах - опрос

Протестная активность россиян упала до минимальных значений за все годы замеров.

Об этом свидетельствует социологический опрос российского «Левада-Центра», результаты которого есть в распоряжении УНИАН.

В частности, отвечая на вопрос, «если массовые выступления протеста с политическими требованиями состоятся, вы лично примете в них участие или нет», только 7% ответили положительно, 87% указали «скорее всего, нет», затруднились с ответом 6%. Такие значения, по данным «Левада-Центра», минимальны за всего годы замеров.

По данным социологов, готовность протестовать среди россиян - как с экономическими, так и с политическими требованиями - стабильно снижалась с началом украинского кризиса. Это связано со смещением фокуса внимания на внешнеполитические события, и с разочарованием в протестных движениях, не добившихся ранее успеха.

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Так, на вопрос «насколько возможны сейчас в вашем городе/сельском районе массовые выступления населения против падения уровня жизни в защиту своих прав» исключили такую вероятность 78% респондентов, допускают такие выступления только 17%, затруднилось с ответом 6%.

При этом, в феврале 2014 года допускали возможность возникновения протестов 28% россиян, 66% считали их маловероятными, 5% - затруднились с ответом.

Самой высокой вероятность протестов, согласно данным «Левада-Центра», была в 1998 году, тогда массовые протесты допускали 48% опрошенных, противоположного мнения придерживались 36%, затруднились с ответом 18%.

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Опрос проведен 22-25 августа 2014 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 134 населенных пунктах 46 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября в Москве запланирован общероссийский Марш мира. Организаторы предполагают, что в Марше примет участие не менее 50 тысяч человек.

«Мы требуем прекращения безответственной агрессивной политики российской власти. Эта политика не только принесла войну на землю Украины, стоила жизни уже тысячам украинцев и россиян. На украинской земле погибают и попадают в плен военнослужащие российской армии, в том числе срочной службы; это уже прямое, незакамуфлированное военное вторжение, которому нет оправдания», - отмечается в сообщении организаторов Марша в Москве.

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Организаторы подчеркивают, что политика России ведёт к нарастанию фашистских тенденций в стране, изоляции РФ в мире, тяжёлым экономическим последствиям.

В мэрию Санкт-Петербурга подано уведомление о проведении 21 сентября Марша мира против агрессии РФ в Украине.

Такие акции запланированы также в других городах России.