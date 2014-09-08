На антиукраинскую демонстрацию в Польше свезли подростков, не знавших, против чего они митингуют

Об этом сообщает Gazeta Polska, которая разместила на своем портале видео с акции.

Подростки, которым организаторы раздали флаги самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, окровавленный украинский флаг и ряд антиукраинских плакатов, не могли сказать, почему они пришли под посольство Украины в Варшаве.

Большинство из них прятало свое лицо, часть говорила, что появилась здесь случайно, а один из собеседников автора видео сказал, что пришел сюда на "стрелку".

"Какая-то демонстрация, против кого... против Украины или против России, я прав?", - сказал один из участников, отвечая на вопрос, для чего он приехал и что здесь сейчас будет происходить.

Акцию, в которой всего приняло участие около двух десятков человек, освещал один из российских телеканалов. Прохожие, с которыми тоже пообщалась автор видео, отмечали очевидный заказной характер мероприятия.

Читайте такжеПосольства Латвии, Эстонии и Литвы провели акцию солидарности с украинским народом"Очевидно, что это заказная акция. Я пробовала поговорить с одной женщиной, но она мне моргала, что ничего не может сказать", - сказала одна из прохожих.

"На одном из плакатов написано, что мы против войны с Россией. Но на самом деле это не война с Россией, а война России с миром", - добавила она.

Один из организаторов во время своего выступления критиковал польскую власть за антироссийскую политику, выступал против размещения военных баз НАТО в Польше и говорил, что через конфликт с Россией польские производители теряют российский рынок сбыта.

Дипломат украинского посольства в Варшаве сказала УНИАН, что это не первая такого типа антиукраинская акция, заметив, что одна из них ранее завершилась конфузом для организаторов.

По ее словам, мимо их акции случайно проходила женщина, которая сбежала из Луганска, и организаторы решили дать ей слово, очевидно, рассчитывая на то, что она будет критиковать украинскую власть.

"А она сказала, что против тех ДНР и ЛНР и собственно из-за них была вынуждена бежать из дома в Польшу", - отметила собеседница агентства.